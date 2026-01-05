Antalya'da ardiye yangını: Genç kız anne ve babası tarafından teselli edildi

Olay yeri ve müdahale

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir dairenin ardiye olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın, ev sahibi ve apartman sakinlerine büyük panik yaşattı. Olay, saat 15.30 sıralarında Yükseliş Mahallesi 2124 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Ters dubleks olan giriş katının ardiye olarak kullanılan alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın sonucu daire dumanla kaplandı. Ev sahibi Halil Kösedağ, eşi ve kızları panikle apartmandan dışarı çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Müdahale, kurtarma ve inceleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve alevlerin büyümesini engelleyerek söndürdü. İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi çalışması yaptı. Daireye giren ev sahibinin eşi, kafeste bulunan muhabbet kuşunu dışarı çıkardı.

Yangın sırasında korkuya kapılan ev sahibinin kızı gözyaşlarına hakim olamadı; genç kız, anne ve babası tarafından sarılarak sakinleştirildi ve teselli edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme başlattı.

