Kamerun Bayraklı Aurelia, Dron Saldırısı Sonrası Samsun Limanı'na Demirledi

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı "Aurelia" isimli konteyner gemisi, olayın ardından Samsun Limanı'na demirledi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Novorossiysk Limanı'ndan hareket eden "Aurelia", limandan yaklaşık 80-90 mil açıkta seyir halindeyken dron saldırısına uğradı. Konteyner yüklü gemide, 7'si Türk, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 mürettebat bulunduğu belirtildi.

Saldırı sırasında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak gemideki bazı konteynerlerde hasar meydana geldi.

Limandaki Müdahale ve İnceleme

Saldırının ardından seyrine devam eden gemi, bugün saat 14.30 sıralarında Samsun Limanı'na ulaştı ve limana demirledi.

Limanda, hasar gören konteynerler vinç yardımıyla teker teker gemiden indirildi. Yetkililer tarafından gemide ve konteynerlerde inceleme başlatıldığı bildirildi.

Dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Limanı’na demirledi