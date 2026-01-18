Kamerun Bayraklı Aurelia, Dron Saldırısı Sonrası Samsun Limanı'na Demirledi

Kamerun bayraklı Aurelia, Karadeniz'de dron saldırısına uğradı; 16 mürettebattan yaralanan olmazken bazı konteynerlerde hasar oluştu, gemi Samsun Limanı'na demirledi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:09
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:09
Kamerun Bayraklı Aurelia, Dron Saldırısı Sonrası Samsun Limanı'na Demirledi

Kamerun Bayraklı Aurelia, Dron Saldırısı Sonrası Samsun Limanı'na Demirledi

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı "Aurelia" isimli konteyner gemisi, olayın ardından Samsun Limanı'na demirledi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Novorossiysk Limanı'ndan hareket eden "Aurelia", limandan yaklaşık 80-90 mil açıkta seyir halindeyken dron saldırısına uğradı. Konteyner yüklü gemide, 7'si Türk, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 16 mürettebat bulunduğu belirtildi.

Saldırı sırasında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak gemideki bazı konteynerlerde hasar meydana geldi.

Limandaki Müdahale ve İnceleme

Saldırının ardından seyrine devam eden gemi, bugün saat 14.30 sıralarında Samsun Limanı'na ulaştı ve limana demirledi.

Limanda, hasar gören konteynerler vinç yardımıyla teker teker gemiden indirildi. Yetkililer tarafından gemide ve konteynerlerde inceleme başlatıldığı bildirildi.

Dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Limanı’na demirledi

Dron saldırısına uğrayan gemi Samsun Limanı’na demirledi

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da kafe müdürü 4 kişiyi silahla yaraladı, tutuklandı
2
Karasu-Adapazarı Yolunda Kaza: 8 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu
3
Diyarbakır Eğil'de Ham Petrol Havuzunda Yangın Kontrol Altına Alındı
4
Muğla Gökova'da Tekne Faciası: 1 Ölü, 1’i Ağır 4 Yaralı
5
Mersin Erdemli'de uçuruma yuvarlanan otomobil: 14 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
6
Niğde'de 65 Yaşındaki N.C. Evinde Ölü Bulundu
7
Esenyurt'ta servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları