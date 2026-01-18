Sivas'ta Çatı Yangını Büyümeden Söndürüldü

Sivas Uzuntepe Mahallesi'nde bir evin çatı katında çıkan yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:04
İtfaiyenin hızlı müdahalesi paniği önledi

Sivas’ta 2 katlı müstakil binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Uzuntepe Mahallesi Sakin Sokak'ta bulunan M.İ'ye ait iki katlı müstakil evin çatı katında çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın sonucu evden çevreye yoğun duman yayıldı ve mahallede paniğe neden oldu.

Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etti; yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

