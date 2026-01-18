Sivas'ta çatı yangını büyümeden söndürüldü

İtfaiyenin hızlı müdahalesi paniği önledi

Sivas’ta 2 katlı müstakil binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Uzuntepe Mahallesi Sakin Sokak'ta bulunan M.İ'ye ait iki katlı müstakil evin çatı katında çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın sonucu evden çevreye yoğun duman yayıldı ve mahallede paniğe neden oldu.

Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etti; yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

