Şırnak’ta Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli’nde Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 8 Yaralı

Şırnak-Cizre kara yolundaki tünelde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:21
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:33
Olayın gelişimi ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli’nde buzlanma nedeniyle meydana geldi. Tüneldeki olumsuz yol ve görüş şartları zincirleme kazaya zemin hazırladı.

Kaza sırasında M.E. (23) idaresindeki 35 ZZ 663 plakalı araç ile A.P. (45) yönetimindeki 25 ADE 924 plakalı otomobil buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazayı gören ve arkadan gelen araçları uyarmak isteyen M.Y. (19) yolda durduğu sırada, B.B. (38) idaresindeki 06 DNM 024 plakalı aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kazada, 35 ZZ 663 plakalı araçta bulunan B.A. (19), D.O. (23) ve M.O. (23) ile 25 ADE 924 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.Ş.P. (33) kazayı hafif yaralı atlattı.

Can kaybı ve yaralıların durumu

Kazada ağır yaralanan Feyruz Yargı (46), kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücülerle birlikte toplam 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekipler tünelde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay tünel içerisindeki buzlanma ve kötü yol koşullarına bağlı olarak gerçekleşti.

