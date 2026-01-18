Kastamonu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Kastamonu-Tosya karayolu Sapaca köyü mevkiinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 17:57
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:57
Sapaca köyü mevkiinde meydana gelen kazada araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı

Kastamonu-Tosya karayolu Sapaca köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Olayda araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fikret A. idaresindeki 55 APC 428 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralananlar için hızla yardım çağrıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

