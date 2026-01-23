Antalya'da Darp Sonucu Ölen Paramedik Hamit Aras’ın Annesi Mahkemede Gözyaşlarına Boğuldu

Duruşmada güvenlik kamerası görüntüleri izlendi

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, paramedik Hamit Aras'ın ölümüyle ilgili olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtları mahkeme salonunda izlendi.

Duruşmaya anne Şükriye Tavşan ve maktulün halası, tutuklu sanıklar Muhammet Emir K. ile Savaş İ., tutuksuz sanık İsmail S., taraf avukatları ve Aras’ın birlikte görev yaptığı sağlık çalışanları katıldı.

Sanık ifadeleri

Tutuksuz sanık İsmail S., ilk kez katıldığı duruşmada olay günü yaşananları anlatarak, "Öncelikle başsağlığı diliyorum. Olay günü Gökhan memleketine dönecekti. Son günü olduğu için birlikte daha fazla gezdik. Emir, maktulden sigara istedi, daha sonra geri geldi. O sırada Gökhan’la konuşuyordum. Emir geri geldiğinde maktule ‘Ne bakıyorsun’ diye bağırdı. Savaş ve Emir maktulün hizasında ilerliyordu. Bu sırada Emir, maktule yumruk attı. Maktul yere düşerek mermere çarptı. Ben o an şoktaydım. Galiba Emir çantayı aldı, ardından koşmaya başladı. Emir koştu, Savaş da peşinden gitti. Emir, ‘Telefonu verelim’ dedi, Savaş da telefonu geri verdi. Gökhan’la birlikte geri döndük. Maktul yerde yatıyordu. Yanına gelen bir ağabey vardı. O kişiden acil servisi aramasını istedik. Sağlık ekipleri gelince onlara yardım ettik. Daha sonra otobüs durağına koşarak gittik. Orada Emir ve Savaş da vardı, tesadüfen karşılaştık. Karşılaştıktan sonra MarkAntalya durağında Gökhan, Emir’e ‘Niye vurdun?’ diye vurdu. Emir de kötü bir şey söylediğini düşündüğü için vurduğunu söyledi" dedi.

Tutuklu sanık Muhammet Emir K. savunmasında, "Ben böyle bir şey olmasını istemedim, çok pişmanım. Sigara istediğimde ‘Sigaram yok; sen tatlı çocuksun, gel sana marketten alayım’ dedi. İsmail ve Gökhan’ın yanına giderken benimle dalga geçiyorlar gibi baktıklarını düşündüm. Gidip yerime oturdum. Ancak bir anlık cahillikle ardından gidip vurdum. O gün sakinleştiriciye benzer bir hap da almıştım. Maktule vurduğum sırada Gökhan ve İsmail biraz uzağımdaydı, Savaş ise yakınımdaydı" ifadelerini kullandı.

Anne Tavşan'ın tepkisi

Duruşmada söz alan Şükriye Tavşan, elinde tuttuğu oğlunun fotoğrafını heyete göstererek tepkisini dile getirdi: "Ben bu çocuklardan davacıyım, affedemem. Ben bu çocuğumun hayaliyle yaşıyorum. Eğer bu çocuğumun fotoğrafı olmasaydı, bunların yanlarına giderdim. Benim çocuğumun telefonunu alıp geri getiriyorlar; peki benim çocuğumun suçu neydi? Bunlara iki üç tokat vurmam lazım. Çocuğumun kanını yerde bırakmayacağım. Eğer çocuğum para verdiyse alsınlar ama benim gözümde bunlar insan bile değil. Benim çocuğum onlardan on kat daha değerliydi. Kamera kayıtlarında her şey açıkça ortada. Başsağlığı da istemiyorum. Ben nasıl gözyaşı döktüysem, onların anaları da sonuna kadar gözyaşı döksün" dedi.

Görüntülerde neler görüldü, mahkeme kararı

Mahkeme heyetine sunulan ve izletilen güvenlik kamerası görüntülerinde, tutuklu sanık Muhammet Emir K.'nın Hamit Aras'a yumruk attığı ve diğer sanıkların Aras'ı çevrelediği görüldü. Görüntüler izlenirken anne Tavşan salonu gözyaşları içinde terk etmiş olup, salonda tekrar söz alarak "O çocuk benim, nasıl kıydınız. Allah da size kıysın, benim tek çocuğumdu. Her şeyimle o ilgilenirdi, yalnız kaldım. Her güne uyanabilmek için dua ediyorum" şeklinde isyan etti.

Mahkeme heyeti, güvenlik kamerası görüntülerinin iyileştirilmesi için yazı yazılmasına, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasına, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 3 Mart 2025 tarihinde gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan 30 yaşındaki paramedik Hamit Aras, Ramazan ayının ilk günü sahur sonrası evine giderken, yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört genç tarafından sigara istendi.

Sigara kullanmadığını söyleyen Aras, uzaklaşırken gençlerin saldırısına uğradı. Kafasına aldığı darbe sonucu yere yığılan Aras kaldırıma çarparak ağır yaralandı; şüpheliler Aras’ın çantasını alıp kaçtı. Olay yerine gelen 112 ekipleri müdahale ederek Aras’ı hayata döndürdü, ancak önce özel bir hastaneye, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aras yoğun bakımda üç gün sonra yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet Emir K. (17)'yı kısa sürede yakaladı. Yapılan işlemler sonrasında Muhammet Emir K. ile Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi; İsmail S. ve Gökhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler ifadelerinde çantayı alıp içindekileri aldıktan sonra birkaç sokak ileride yaktıklarını beyan ettiler.

