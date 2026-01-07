Antalya'da Dükkanda Yangın: Uykuda Dumandan Etkilenen Kişi Hastaneye İkna Edildi

Olayın Detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 35. Sokak adresinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 4 katlı binanın zemin katında bulunan ve yaşam alanı olarak kullanılan dükkanda yangın çıktı.

İçeride uyuyan Salih B., çıkan yangın sonucu yükselen dumandan etkilendi. Dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yoğun dumanın tahliyesini sağlarken, uykuda dumandan etkilenen Salih B.'nin eli ve yüzünün is içinde kaldığı görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hastaneye gitmek istemeyen şahsı ikna etmek için polis ve sağlık görevlileri uzun süre çaba gösterdi.

Bu sırada 112 ambulans doktorunun, "Seni götüreceğiz, hava verecekler biraz. Kanına bakarlar, geri göndeririz. Temiz kıyafetin var mı?" sözleri ekiplerin kararlı ve sakin yaklaşımını ortaya koydu. Ekiplerin ısrarlı çabası sonucunda ikna edilen Salih B., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Yangının Olası Sebebi

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İlk bulgulara göre yangının çöpe atılan sönmemiş izmaritten kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ANTALYA'DA YAŞADIĞI DÜKKANDA UYUDUĞU SIRADA ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN ŞAHIS, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN UZUN SÜREN İKNA ÇABALARININ ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.