Antalya'da Eşi ve 7 Yaşındaki Kızını Öldüren Zanlı İçin 'Planlı Cinayet' İddiası

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:37
Olayın detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Ocak gecesi bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan (45) iddialara göre eşi Songül Canatan (43) ve kızı Sena Canatan (7)'a bıçakla saldırdı. Alınan bilgilere göre Canatan, eşinin ve kızının boğazlarını keserek öldürdü.

Saldırının ardından zanlının Ankara'ya giderek ablasının evine sığındığı, evdekilerin durumu fark etmesiyle polise ihbarda bulunulduğu ve Canatan'ın gözaltına alındığı bildirildi. Emniyette alınan ifadesinde Canatan'ın, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm" dediği öğrenildi.

Savcılık talimatıyla zanlının akıl sağlığının tespiti için hastaneye nakledileceği belirtildi.

Cenaze töreni ve aile tepkisi

Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından anne ve kızın cenazeleri aileye teslim edildi. Songül Canatan ile Sena Canatan için memleketleri Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Gülhüyük köyünde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından anne ve kızın naaşları gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Cafer Çetin fenalık geçirdi.

Ağabeyin iddiaları: 'Planlanmış bir cinayet'

Ölen Songül Canatan'ın ağabeyi İsmail Çetin, saldırganın herhangi bir ruhsal sorunu olmadığı ve cinayeti önceden tasarlayarak işlediğini ileri sürdü. Çetin, çiftin maddi sıkıntısı olmadığını, 12 yıllık evliliklerinde daha önce hiç kavga ettiklerine tanık olmadıklarını belirtti.

Çetin, zanlının olayı gerçekleştirdikten sonra Ankara'ya gelerek evdekilere saldırıya ilişkin kayda alınmış olduğu düşünülen videoları izlettiğini ve videoları izleyenlerin polise ihbarda bulunduğunu söyledi. "Bu cinayet aniden olacak bir şey değil, önceden planlandığını düşünüyoruz" dedi.

Ağabey Çetin, yeğeni Sena'nın sürekli kalem ve defter istediğini, öğretmen olmak istediğini ve derslerine ilgili, uslu bir çocuk olduğunu anlattı: "Çarpım tablosuyla ilgili sorular sormuştum, hepsini cevaplamıştı."

Çetin, süreci takip edeceklerini vurgulayarak, "Saldırganın psikolojisi bozuk değildi ve ilaç da kullanmıyordu. Cinayet işledi. Affedilir bir şey değil bu. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz, araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Soruşturma

Kamuoyuna yansıyan iddialar ve aile beyanları sonrası olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

