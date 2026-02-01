Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Doluca'da Cami Yangını: Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Doluca Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu cami kullanılmaz hale geldi; yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:51
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Doluca Mahallesi'nde elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa sürede müdahale edildi ve yapılan çalışma sonucunda yangın söndürüldü.

Camide maddi hasar meydana geldi ve cami kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

