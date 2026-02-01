Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Doluca'da Cami Yangını: Cami Kullanılamaz Hale Geldi

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Doluca'da Cami Yangını
Olayın Detayları
Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Doluca Mahallesi'nde elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın çıktı.
Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa sürede müdahale edildi ve yapılan çalışma sonucunda yangın söndürüldü.
Camide maddi hasar meydana geldi ve cami kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.
KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN YANGIN SONRASI CAMİ KULLANILMAZ HALE GELDİ.