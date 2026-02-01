Araklı Tüneli'nde Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Araklı Tüneli’nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Olay ve müdahale

Alınan bilgiye göre araçların tünel içindeki yangın söndürme su vanasına çarpması sonucu vanada patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçlarda bulunan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ve ulaşım durumu

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve tedavilerinin ayakta yapıldığını bildirdi. Kaza nedeniyle tünelde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu; araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü şekilde normale döndü.

