Samsun İlkadım'da 2 kilo skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun İlkadım'da narkotik operasyonunda 2 kilo skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 tabanca fişeği ele geçirildi; bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:47
Samsun İlkadım'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 2 kilo skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Adli İşlem ve Soruşturma

Olayla ilgili olarak bir şahıs gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

