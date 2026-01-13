Samsun İlkadım'da 2 kilo skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun İlkadım'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 2 kilo skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Adli İşlem ve Soruşturma

Olayla ilgili olarak bir şahıs gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİLO SKUNK, 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA VE 4 ADET TABANCA FİŞEĞİ ELE GEÇİRİLDİ.