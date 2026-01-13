Konya İtfaiyesi 2025'te 15 bin 497 olaya müdahale etti

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, 2025 yılında Konya genelinde 15 bin 497 olaya müdahale ederek şehrin can ve mal güvenliğinin korunmasında kritik bir rol oynadı.

Müdahale, eğitim ve denetim faaliyetleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ili olduğunu vurgulayarak, bu geniş coğrafyada vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir İtfaiyesi'nin şehir genelinde 75 merkezde hizmet verdiğini belirtirken, teşkilatın trafik kazalarından doğal afetlere, boğulma vakalarından arama-kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir alanda görev yaptığına dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen olayların büyük bir bölümünü yangınların oluşturduğunu kaydeden Altay, ekiplerin başta ev, iş yeri, araç, orman ve kırsal alan yangınları olmak üzere 9 bin 339 yangına zamanında ve etkin müdahale ederek daha büyük can ve mal kayıplarının önüne geçtiğini aktardı. Ayrıca teşkilatın 6 bin 158 arama-kurtarma çalışması yürüttüğünü ve toplam müdahale sayısının 15 bin 497 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Aynı dönemde 3 bin 87 önleme faaliyeti ve bin 680 baca denetimi gerçekleştirildi; 127 bin 430 vatandaş ise yangın ve afet farkındalığı eğitimi aldı.

Gönüllü itfaiyecilikte Konya modeli

Altay, Konya'nın gönüllü itfaiyecilik alanında Türkiye'ye örnek bir model oluşturduğunu belirterek, 2014 yılında başlatılan Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında gönüllü sayısının 3 bine yaklaştığını hatırlattı. 2025 yılında gönüllü itfaiyecilerin 886 yangına ilk anda müdahale ederek yangınların büyümeden kontrol altına alınmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Vatandaşların güvenliği için kararlılık

İtfaiye teşkilatını teknik altyapı ve insan kaynağı açısından sürekli güçlendirdiklerini belirten Altay, modern araç filosu, ileri teknoloji ekipmanlar ve düzenli eğitimlerle teşkilatın her an göreve hazır tutulduğunu vurguladı. Gece gündüz demeden canlarını riske atarak görev yapan tüm itfaiye personeline teşekkür eden Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 31 ilçede vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

