Antalya'da Foseptik Çukuruna Düşen Genç Kadın Komşuları Tarafından Kurtarıldı

Antalya Kepez'te motosikletine binmek isteyen Fatma G.I., kırılan fosseptik kapağı nedeniyle yağmur suyuyla dolu çukura düşüp komşularca kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:53
Kepez Yeşilyurt Mahallesi'nde motosikletinin yanında düşen genç kadın, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4351 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İşe gitmek için evinden çıkıp motosikletine yönelen Fatma G.I., ayaklarının altında bulunan ve kapağı kırılan binaya ait foseptik çukuruna düştü.

Kapanın kırılmasıyla birlikte genç kadın kendisini yağmur suları ile dolu fosseptik çukurunda buldu. Suyun üzerinde kalmaya çalışırken aynı zamanda yardım çağırdı; sesleri duyan çevredeki komşular ve yoldan geçen vatandaşlar olaya müdahale etti.

Olayı görenler genç kadına bir sopa uzatarak tutunmasını sağladı. Komşuların ve vatandaşların müdahalesiyle Fatma G.I. çukurdan çıkarıldı, üzerinin şokta olduğu gözlenince getirilen battaniyeye sarıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yönlendirilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Lava Derviş adlı komşu, çocuğuyla evde otururken çığlıkları duyduğunu belirterek, 'Motorunu çıkartıp işe gidecekti. İlk bastığı anda kız düştü. Koşup kıza bir sopa uzatıp yardım ettim. Uzattığım sopayı tuttu, boğazına kadar suyun içerisindeydi. Nefes alamıyordu. Yoldan geçen birisi daha geldi, yardım etti çıkardık' dedi.

Olayın ardından apartman sakinleri benzer bir kazanın tekrar yaşanmaması için foseptik çukurunu araç lastiği ile kapatarak tedbir aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

