Antalya'da Gecekondu Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya Muratpaşa'da gecekondu yangınında giriş katta bir kişi hayatını kaybetti, üst kattaki ev sahibi Ali H. (67) dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 02:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 02:34
Antalya'da Gecekondu Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Gecekondu Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giriş katındaki yangın gece yarısı çıktı

Yangın, saat 23.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak'ta bulunan bir gecekondunun giriş katında başladı. Çevredekilerin dumanları görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri adrese ulaştığında, evin bir odasında yanmakta olan kanepeyi tespit edip söndürdü. Odanın içinde kanepede uzanır durumda hareketsiz bir kişi bulundu. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın nedeniyle üst katta yaşayan ev sahibi Ali H. (67), dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında, çevredekilerin beyanına göre söz konusu adreste kiracı olarak yaşayan 60’lı yaşlardaki şahsın cenazesi kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA’DA GECEKONDUNUN GİRİŞ KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÜST KATTAKİ EV...

ANTALYA’DA GECEKONDUNUN GİRİŞ KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÜST KATTAKİ EV SAHİBİ İSE DUMANDAN ETKİLENİP HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ.

ANTALYA’DA GECEKONDUNUN GİRİŞ KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÜST KATTAKİ EV...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı
2
Antalya'da Gecekondu Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Dörtyol’da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
4
Tekirdağ'da Teyzesini Öldüren Kadın Tutuklandı
5
Göztepe'de 'Bankacı' Dolandırıcılığı: 809 Bin TL ile Yakalandı
6
Kayseri'de Tartışma: Kadın Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
7
Nevşehir'de FETÖ firarisi yakalandı — 6 yıl 3 ay kesinleşmiş ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları