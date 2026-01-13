Antalya'da Gecekondu Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giriş katındaki yangın gece yarısı çıktı

Yangın, saat 23.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak'ta bulunan bir gecekondunun giriş katında başladı. Çevredekilerin dumanları görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri adrese ulaştığında, evin bir odasında yanmakta olan kanepeyi tespit edip söndürdü. Odanın içinde kanepede uzanır durumda hareketsiz bir kişi bulundu. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın nedeniyle üst katta yaşayan ev sahibi Ali H. (67), dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında, çevredekilerin beyanına göre söz konusu adreste kiracı olarak yaşayan 60’lı yaşlardaki şahsın cenazesi kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

