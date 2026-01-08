Antalya'da gecekondu yangını: Ev küle döndü, sahibi sinir krizi geçirdi

Olayın yaşandığı yer ve müdahale

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 5724 Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların dumanları görerek yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk olarak kendi imkânlarıyla müdahale etmek isteyen komşuların çabası yetersiz kaldı.

Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alev topuna dönen gecekondudaki yangına müdahale etti.

Hasar ve yaşananlar

Yangın sırasında ev içerisinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olay anında bir akrabasının yanında olan ve evinin yandığını haber alarak gelen Rüya isimli kadın, çatısı çöken ve tamamen küle dönen evini görünce sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sırasında evine girmek isteyen kadını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

ANTALYA’DA MÜSTAKİL BİR İKAMETTE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. YANGIN ANINDA BİR AKRABASINDA BULUNAN VE OLAYI HABER ALARAK GELEN EV SAHİBİ KADIN KÜLE DÖNEN EVİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİREREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU.