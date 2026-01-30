Antalya'da Halk Otobüsü Alevlere Teslim Oldu: Sürücünün Müdahalesi Hasarı Sınırladı

Kepez Gülveren Mahallesi'nde seyir halindeki 07 AAK 658 plakalı halk otobüsünde motor yangını çıktı; sürücü F.Y. yolcuları indirip yangına müdahale ederek olası faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:30
Antalya'da Halk Otobüsü Alevlere Teslim Oldu: Sürücünün Müdahalesi Hasarı Sınırladı

Antalya'da Halk Otobüsü Alevlere Teslim Oldu

Sürücünün hızlı müdahalesi yolcu güvenliğini sağladı

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi, Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü F.Y.'nin kullandığı 07 AAK 658 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Seyir halindeyken aracın arkasından dumanlar çıktığını fark eden F.Y., otobüsü yol kenarına çekerek içindeki yolcuları hızlıca tahliye etti. Ardından motor bölümündeki alevlere bir yangın tüpüyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yanan motor bölümünde söndürme ve soğutma çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Ancak halk otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

Antalya'da seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu

Antalya'da seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu

