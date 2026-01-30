Antalya'da Halk Otobüsü Seyir Halindeyken Alevlere Teslim Oldu

Kepez'de seyir halindeki 07 AAK 658 plakalı halk otobüsünün motorunda çıkan yangın, sürücünün yolcuları indirip müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:43
Antalya'da Halk Otobüsü Seyir Halindeyken Alevlere Teslim Oldu

Kepez'te seyir halindeki halk otobüsü alevlere teslim oldu

Antalya'da bugün saat 14.30 civarında Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi Gülveren Mahallesi Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi üzerinde seyir halindeki bir halk otobüsünde yangın çıktı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, sürücü F.Y. idaresindeki 07 AAK 658 plakalı Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Aracın arka bölümünden dumanlar çıktığını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

Müdahale ve sonuç

Tahliye sonrasında sürücü F.Y., motor bölümündeki yangına yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede çalışmaya başlayarak yangını kontrol altına aldı ve araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle halk otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

