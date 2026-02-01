Antalya'da Hortum: Savrulan Konteynerde Yaralı Vatandaşın Bulunduğu Anlar

Antalya Manavgat'ta 27 Ocak'ta meydana gelen hortumda savrulan konteynerde yaralı bulunan Ömer Çam'ın bulunduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:23
Görüntüler felaketin şiddetini gözler önüne serdi

Antalya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan hortum sırasında savrulan konteyner içinde yaralı halde bulunan vatandaşın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, felaketin şiddetini ve bölgedeki panik anlarını gözler önüne serdi.

Manavgat ilçesine bağlı Büklüce mahallesinde 27 Ocak günü meydana gelen hortum, bölgede büyük hasara yol açtı; seralar yerle bir olurken evlerin çatıları uçtu ve bir konteyner havaya savruldu.

Hortum sırasında konteynerle birlikte savrulan vatandaş, olayın ardından çevrede arama yapan mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde bulundu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Parçalanmış konteynerin içinde kimsenin olup olmadığını kontrol eden mahalle sakinleri, besici Ömer Çam'ı bitkin ve yaralı halde oturmuş buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ömer Çam hastaneye kaldırıldı.

