Gercüş'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Gercüş’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:57
Pınarbaşı Mahallesi'nde sobadan sızan gaz aileyi etkiledi

Batman'ın Gercüş ilçesinde, evlerindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aynı aileden üç kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Ramazan B (34), Delale Bıçakçı (74) ve Emine B. (25) bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aileye ilk müdahaleyi yaptı. Hastalara müdahalenin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işlemi gerçekleştirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ailenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

