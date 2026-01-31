Gercüş'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Pınarbaşı Mahallesi'nde sobadan sızan gaz aileyi etkiledi

Batman'ın Gercüş ilçesinde, evlerindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aynı aileden üç kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Ramazan B (34), Delale Bıçakçı (74) ve Emine B. (25) bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aileye ilk müdahaleyi yaptı. Hastalara müdahalenin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk işlemi gerçekleştirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ailenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE SOBADAN SIZAN KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ, HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.