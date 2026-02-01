Diyarbakır Çınar'da Kayıp Kadın Aranıyor: 11. Günde 327 Kişilik Ekip

Diyarbakır Çınar'da kayıp kadın için arama çalışmaları 11. gününde

Çınar ilçesinde 11 gündür haber alınamayan şizofreni hastası Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları, çok yönlü ve yoğun bir operasyon şeklinde sürüyor.

Operasyon detayları

Evinden 21 Ocak tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, iki çocuk annesi Nimet Kılıç (45) için bölgedeki ekipler arama başlattı. Kayıp kadın, Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak sabahı ayrılmış; eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşulara, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Arama çalışmalarında görev alan kurumlar arasında AFAD, jandarma komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) bulunuyor. Ayrıca bazı diğer kurumlardan katılan personellerle birlikte toplam 327 kişi arama faaliyetlerine katılıyor.

Arama faaliyetleri mahalle kırsalı ve sulak alanları kapsıyor; çalışmalarda helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile 11 dron kullanılıyor. Bölgedeki arazinin karla kaplı olması ve devam eden yağışlar, tarama faaliyetlerini güçleştiriyor.

Operasyonun 11 gününde birçok nokta defalarca kontrol edilmesine rağmen kayıp kadının izine rastlanmadı. Arama ekipleri bölgedeki tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE 11 GÜNDÜR KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI 45 YAŞINDAKİ KADIN İÇİN 327 KİŞİ, İZ TAKİP VE KADAVRA KÖPEĞİYLE ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.