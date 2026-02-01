Diyarbakır Çınar'da Kayıp Kadın Aranıyor: 11. Günde 327 Kişilik Ekip

Diyarbakır Çınar'da şizofreni hastası Nimet Kılıç (45) için 21 Ocak'tan beri süren arama 11. günde; 327 personel, helikopter, 11 dron, iz takip ve kadavra köpekleriyle devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:17
Diyarbakır Çınar'da Kayıp Kadın Aranıyor: 11. Günde 327 Kişilik Ekip

Diyarbakır Çınar'da kayıp kadın için arama çalışmaları 11. gününde

Çınar ilçesinde 11 gündür haber alınamayan şizofreni hastası Nimet Kılıç (45) için yürütülen arama çalışmaları, çok yönlü ve yoğun bir operasyon şeklinde sürüyor.

Operasyon detayları

Evinden 21 Ocak tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, iki çocuk annesi Nimet Kılıç (45) için bölgedeki ekipler arama başlattı. Kayıp kadın, Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak sabahı ayrılmış; eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşulara, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Arama çalışmalarında görev alan kurumlar arasında AFAD, jandarma komando, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) bulunuyor. Ayrıca bazı diğer kurumlardan katılan personellerle birlikte toplam 327 kişi arama faaliyetlerine katılıyor.

Arama faaliyetleri mahalle kırsalı ve sulak alanları kapsıyor; çalışmalarda helikopter, iz takip ve kadavra köpekleri ile 11 dron kullanılıyor. Bölgedeki arazinin karla kaplı olması ve devam eden yağışlar, tarama faaliyetlerini güçleştiriyor.

Operasyonun 11 gününde birçok nokta defalarca kontrol edilmesine rağmen kayıp kadının izine rastlanmadı. Arama ekipleri bölgedeki tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE 11 GÜNDÜR KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI 45 YAŞINDAKİ KADIN İÇİN 327 KİŞİ...

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE 11 GÜNDÜR KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI 45 YAŞINDAKİ KADIN İÇİN 327 KİŞİ, İZ TAKİP VE KADAVRA KÖPEĞİYLE ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE 11 GÜNDÜR KAYIP ŞİZOFRENİ HASTASI 45 YAŞINDAKİ KADIN İÇİN 327 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağlasun'da Antalya-Isparta Kazasında Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
2
Adıyaman'da K-2A Konteyner Kentte Yangın: Panik Yaşandı
3
Bayrampaşa'da restoranda yangın: Tekstil dükkanına sıçramadan söndürüldü
4
Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda Motosikletli Kurye Ters Yöne Girdi
5
Şanlıurfa'da Kazmalı ve Kürekli Arazi Kavgası: 7 Yaralı
6
Bayrampaşa'da Restoranda Yangın: Tekstil Dükkanına Sıçramadan Söndürüldü
7
Batman'da Kaçakçılığa Geçit Yok: Jandarma 36 Araçta Silah ve Kaçak Eşya Ele Geçirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları