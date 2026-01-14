Antalya'da Huzurevinde 3 Kişiyi Öldüren Sanığa 3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Antalya'da huzurevinde üç kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa savcı üç kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti; duruşma ek savunma için ertelendi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:40
Antalya'da huzurevinde cinayet: Savcıdan üç kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Olay, tutuklama ve dava süreci

Olay, 3 Mayıs 2024 saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. Yaklaşık 4,5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt (65), iddiaya göre husumetli olduğu sakin Selçuk Goncegül (73)'e gece uykuda meyve bıçağıyla saldırdı. Odaya gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel (74) de bıçaklandı. Süğüt, yangın merdiveninden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın yaşamını yitirdiğini, ağır yaralanan Ahmet Özdemirel'in ise hastanede hayatını kaybettiğini belirledi. Polisler, kaçan zanlıyı Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının, huzurevinde hakkında tutanak tutulması ve çıkışının kesinleşmesi nedeniyle gerilim yaşadığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşılaştığı, görevlinin yere düştüğü ve Süğüt'ün peşinden gittiği anlar yer aldı.

Sanığın savunması ve duruşmadaki gelişmeler

Sanık ilk duruşmada huzurevi yönetimiyle tartıştığını iddia ederek, "Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. ’Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır’a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu. Televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel’i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum" dedi.

Davanın bugünkü duruşmasına sanık cezaevinden SEGBİS ile katılırken, müşteki avukatı salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti; mütalaada iki mağdurun tasarlayarak öldürüldüğü, üçüncü mağdura yönelik eylemin ise "canavarca hisle" işlendiği belirtildi.

Sanık, mütalaaya tepki göstererek huzurevi yönetimini suçladı ve "Olaya itirazım yok, burada durmayı hak etmiyorum. Bu olayı yapan da, yaptıran da o dönemdeki başhemşire ile şube müdürüdür. Bizi karşı karşıya getiren onlardır. Ben vedalaşacaktım, beni sürtüştürdüler" diye konuştu.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığa ek savunma süresi verilmesi talebi doğrultusunda duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

