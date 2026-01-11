Antalya'da İskansızlık İddiasıyla Şantaj: 2 Milyon TL ile Suçüstü, 4 Tutuklama

Antalya'da iskansızlık iddiasıyla şantaj operasyonu: 2 milyon TL ele geçirildi

Antalya'da, bir reklam şirketinin bulunduğu yapının iskansız ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle işyeri sahibinden haksız maddi menfaat talep ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, polis suçüstü yakalama yaptı. Operasyonda iki ayrı poşet içinde toplam 2 milyon TL ele geçirildi.

Emniyet ve savcılık koordinasyonu

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde organize suç kapsamında çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüpheli grubun durumu Kepez Belediyesine şikayet dilekçeleriyle gündeme getirdiği, denetime gelen belediye ekiplerini ise bir tanıdıkları aracılığıyla geri gönderdikleri tespit edildi.

Şüpheliler ve operasyon detayları

Takip sonucunda emlakçı, işçi, site yöneticisi ve hal çalışanı olduğu belirlenen K.Ç., N.S., B.K. ve Ö.A. isimli şüphelilere düzenlenen operasyonda, teslim edilen paranın dakikalar sonra gerçekleştirilen suçüstü baskınında iki ayrı poşet halinde 2 milyon TL ele geçirildi. Operasyon anına ait görüntülerde, bir kafede paranın teslimi ve çıkışta polisin müdahalesi yer aldı.

Adli süreç

Polis merkezindeki işlemlerin ardından Ö.A. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer üç şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan S.C. de tutuklandı. Aynı dosyada gözaltına alınan F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada işlem yapılan altı şüpheliden dördü tutuklu, iki kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bulunuyor.

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

Önemli not: Operasyon görüntülerinde, iki ayrı poşetteki paraların kayda geçtiği anlar ve şüphelilerin polis tarafından gözaltına alınması yer alıyor.

