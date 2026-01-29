Kocaeli'de servis minibüsü tıra çarptı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda servis minibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 20:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 20:21
Olay yeri ve zaman

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada servis minibüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dilovası ilçesi Fatih Mahallesi geçişi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi.

Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AGJ 342 plakalı servis minibüsü, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsünde bulunan 6 kişi yaralandı.

Müdahale ve trafik

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu; araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

