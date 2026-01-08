Antalya'da kıraathanede cinayet: Biri ağırlaştırılmış 2 müebbet

Mahkeme kararını açıkladı

Antalya'da kuzeninin işyerinden kalan alacağı nedeniyle gittiği kıraathanede çıkan tartışmada vurularak hayatını kaybeden Uğur Akyol davasında karar duruşması görüldü.

Duruşma, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanık Furkan Dere SEGBİS üzerinden bağlanırken, diğer tutuklu sanık Adem Dere salonda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan A. A. duruşmaya katılmadı.

Olay, 28 Kasım 2024'te Kepez ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddialara göre, 37 yaşındaki Uğur Akyol, kuzeninin işyerindeki alacak meselesini görüşmek için kıraathaneye gitti. Burada iş yeri sahibinin yeğeni Furkan Dere ile başlayan tartışma büyüyerek dışarı taştı; çıkan arbedede Furkan Dere'nin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanan Uğur Akyol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Furkan Dere kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Furkan Dere hakkında "tasarlayarak öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahla mermi bulundurma" suçlarından dava açıldı. Olay günü iş yerinde bulunan amca Adem Dere ve A. A. hakkında ise azmettirme suçundan dava açıldı.

Mahkeme heyeti kararını açıklarken, Furkan Dere'ye "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca olay sırasında iki kişiyi hedef aldığı gerekçesiyle "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezası daha verildi.

Diğer tutuklu sanık Adem Dere de "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi; uygulanan iyi hal indirimiyle cezası müebbete çevrildi. Adem Dere ayrıca öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz yargılanan A. A. üzerine atılı suçlardan beraat etti.

Mahkeme, kararın ardından duruşmayı sonlandırdı ve istinaf yolunun açık olduğunu belirtti.

