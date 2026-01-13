Antalya'da Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri: Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü, son 2 haftada geniş çaplı denetimlerde kurallara uymayan işletme ve şahıslara cezai işlem uyguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:26
Antalya'da konaklama ve araç kiralama denetimleri

İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, asayiş ve kamu düzeninin korunması ile genel güvenlik ve sağlık açısından risk oluşturan unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerin kapsamı

Son 2 hafta içinde eş zamanlı yürütülen çalışmalar; 98 ekip ve 247 personel katılımıyla il genelinde yapıldı. Denetimlerde 907 konaklama tesisi, 40 kayıtsız günübirlik konaklama yeri, 14 ticari işletme ve 169 araç kiralama firması kontrol edildi.

Bulgular ve uygulanan işlemler

Yapılan kontrollerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 2 işletmeye ve kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 6 şahsa cezai işlem uygulandı. Denetimler, hem kamu düzeninin korunması hem de kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından sürdürülecek.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

