Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 316 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 316 kişi yakalandı; çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 19:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:10
Emniyet bir ayda 277 olayda operasyon düzenledi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ay içerisinde il genelinde yapılan operasyonlar neticesinde 277 olayda 316 şahıs yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda; 58 kilogram bonzai elde edilebileceği değerlendirilen 575 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 11 bin 821 adet sentetik ecza hapı, 2 kilogram 678 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde, 5 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatılan 60 şüpheliden 18’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

