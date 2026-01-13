Kastamonu'da İki Noktada Heyelan: İnebolu-Abana ve İnebolu-Doğanyurt
Yollar toparlandı, sürücüler uyarıldı
Kastamonu'da İnebolu-Abana ve İnebolu-Doğanyurt kara yollarının iki ayrı noktasında meydana gelen heyelanlar ulaşımı aksattı.
Olay yerinde oluşan toprak ve ağaç yığını nedeniyle yolların kapandığını belirten yetkililer, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kısa sürede müdahale ederek yolları yeniden ulaşıma açtığını bildirdi.
Yetkililer, bölgede heyelan riskinin arttığını vurgulayarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KASTAMONU’DA İKİ AYRI NOKTADA AŞIĞI YAĞIŞLAR NEDENİYLE HEYELAN MEYDANA GELDİ.