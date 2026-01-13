Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde

Düzce'de yürütülen uyuşturucu operasyonlarında polis ekipleri Çamköy ve Ağa mahallelerinde iki ayrı müdahale gerçekleştirdi. Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldü.

Çamköy'de pet şişeden 130 gram sentetik kannabinoid

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönündeki ihbar üzerine bir şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 parça halinde 130 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan ve 30 suç kaydı bulunan F.S. (54), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosiklet ekiplerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan Afyonkarahisar plakalı araçta yapılan aramada, daralı ağırlığı 71 gram sentetik kannabinoid ve 6 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan ve 21 suç kaydı bulunan E.D. (47) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma ve operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN İKİ AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI. ŞAHISLARLA BİRLİKTE BİR MİKTAR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ.