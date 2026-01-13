Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde
Düzce'de yürütülen uyuşturucu operasyonlarında polis ekipleri Çamköy ve Ağa mahallelerinde iki ayrı müdahale gerçekleştirdi. Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldü.
Çamköy'de pet şişeden 130 gram sentetik kannabinoid
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönündeki ihbar üzerine bir şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 parça halinde 130 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan ve 30 suç kaydı bulunan F.S. (54), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ağa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosiklet ekiplerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan Afyonkarahisar plakalı araçta yapılan aramada, daralı ağırlığı 71 gram sentetik kannabinoid ve 6 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan ve 21 suç kaydı bulunan E.D. (47) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soruşturma ve operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.
