Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Düzce'de iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı; ele geçirilen sentetik kannabinoidler sonucu iki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 19:15
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 19:15
Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde

Düzce'de yürütülen uyuşturucu operasyonlarında polis ekipleri Çamköy ve Ağa mahallelerinde iki ayrı müdahale gerçekleştirdi. Operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldü.

Çamköy'de pet şişeden 130 gram sentetik kannabinoid

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönündeki ihbar üzerine bir şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 parça halinde 130 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan ve 30 suç kaydı bulunan F.S. (54), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosiklet ekiplerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan Afyonkarahisar plakalı araçta yapılan aramada, daralı ağırlığı 71 gram sentetik kannabinoid ve 6 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan ve 21 suç kaydı bulunan E.D. (47) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma ve operasyonlar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

