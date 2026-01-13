Tokat Erbaa'da Sobadan Çıkan Yangın Sonrası Mahallede Kavga: İki Ev Kullanılamaz

Erbaa Gündoğdu Mahallesi'nde sobadan çıkan yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi; yangın sonrası A.U. ile E.A. tarafları arasında kavga çıktı, polis müdahale etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 19:18
Tokat Erbaa'da Sobadan Çıkan Yangın Sonrası Mahallede Kavga: İki Ev Kullanılamaz

Tokat Erbaa'da Sobadan Çıkan Yangın Sonrası Mahallede Kavga: İki Ev Kullanılamaz

Olayın gelişimi

Tokat’ın Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana gelen yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre, A.U. ve B.U. kardeşler baktıkları kedilerin üşümemesi için evin müştemilatında soba yaktıktan sonra pazara gitti.

Bir süre sonra sobadan çıkan alevler eve sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan E.A.'ya ait eve de sıçradı ve iki evde ciddi hasar oluştu.

Yangın sonrası kavga ve müdahale

Yangın söndürüldükten sonra evi yanan E.A. ve yakınları, yangına neden olduğu gerekçesiyle A.U.'ya saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grup arasındaki kavgayı güçlükle ayırdı.

Kavgada A.U. yaralanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili olarak hem yangın hem de kavga nedeniyle soruşturma başlatıldı.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE İKİ EVİN KULLANILAMAZ HALE GELDİĞİ YANGININ ARDINDAN TARAFLAR ARASINDA...

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE İKİ EVİN KULLANILAMAZ HALE GELDİĞİ YANGININ ARDINDAN TARAFLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE İKİ EVİN KULLANILAMAZ HALE GELDİĞİ YANGININ ARDINDAN TARAFLAR ARASINDA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de çatı yangını bitişik binaya sıçradı
2
Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Çocuk Kurtarıldı, 2 Gözaltı
3
Erzincan Valisi Aydoğdu’dan Yaralı Polis Memurlarına Hastane Ziyareti
4
Van Tuşba'da Kalecik TOKİ'de Çocuk Parkı Yakıldı
5
Alanya'da Jandarmadan Çifte Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Sigara ve 6 bin 250 Gözlük Ele Geçirildi
6
Çorum'da 2025'te Suçlar Düştü: Hırsızlık ve Trafik Ölümlerinde Azalma
7
Bursa'da Sokak Ortasında Cinayet: Sanığa 30,5 Yıl Hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları