Tokat Erbaa'da Sobadan Çıkan Yangın Sonrası Mahallede Kavga: İki Ev Kullanılamaz

Olayın gelişimi

Tokat’ın Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana gelen yangında, iki ev kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre, A.U. ve B.U. kardeşler baktıkları kedilerin üşümemesi için evin müştemilatında soba yaktıktan sonra pazara gitti.

Bir süre sonra sobadan çıkan alevler eve sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan E.A.'ya ait eve de sıçradı ve iki evde ciddi hasar oluştu.

Yangın sonrası kavga ve müdahale

Yangın söndürüldükten sonra evi yanan E.A. ve yakınları, yangına neden olduğu gerekçesiyle A.U.'ya saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grup arasındaki kavgayı güçlükle ayırdı.

Kavgada A.U. yaralanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili olarak hem yangın hem de kavga nedeniyle soruşturma başlatıldı.

