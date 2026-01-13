Van Edremit'te Kamyonet Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Van Edremit'te kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Van Gölü Sahil Yolu'nda kaza

Van’ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari bir kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van Gölü Sahil Yolu üzerinde gerçekleşti. Sürücü A.B. yönetimindeki 26 AIK 204 plakalı Citroen marka kapalı kasa hafif ticari kamyonet kaldırma çarparak şarampole uçtu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

