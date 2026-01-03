DOLAR
Antalya'da konteyner ev yangını: 2 kedi telef oldu

Antalya Muratpaşa'da boş arazideki konteyner evde çıkan yangın evin kullanılmaz hale gelmesine ve iki kedinin telef olmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:23
Muratpaşa Doğuyaka'da çıkan yangın kısa sürede evi sardı, bir muhabir de olay yerinde saldırıya uğradı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 Sokak'ta, boş bir arazide bulunan konteyner evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek başına bir kadının yaşadığı yapıda yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye emniyet güçleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler konteyner evin tamamını sardı; ev içindeki eşyalar ve yapı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında konteyner evde yaşayan iki kedi telef oldu. Olay sırasında evdeki kadının da hortumla söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme çalışmalarının ardından ekipler bölgede soğutma ve güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle konteyner evin büyük ölçüde hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Öte yandan olay yerinde çekim yapan bir muhabir, konteyner evde yaşayan kadın tarafından çekim sırasında sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Muhabirin elindeki telefonu almaya çalışan kadın, bölgede bulunan diğer gazetecilerin müdahalesiyle engellenip uzaklaştırıldı.

