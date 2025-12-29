DOLAR
Kazdağları’na Kar Geldi: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kazdağları'nda dün akşam başlayan yoğun kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü; Hanlar, Eybek, Sarıkız, Dalaksuyu ve Tavşan Oynağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:15
Kazdağları’na Kar Geldi: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Kazdağları’nda Kar Etkili Oldu

Yüksek Kesimler Beyaza Büründü, Uyarılar Yapıldı

Kazdağları’nda beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrasında dağların yüksek kesimleri beyaza bürünerek bölgeye kartpostallık manzaralar kazandırdı.

Edinilen bilgiye göre kar yağışı özellikle Hanlar, Eybek, Sarıkız, Dalaksuyu ve Tavşan Oynağı bölgelerinde etkili oldu. Bölgedeki beyaz örtü, yer yer ulaşımda ve günlük yaşamda değişikliklere neden oldu.

Balıkesir’in Edremit ve Çanakkale’nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan ve Kazdağları’ndan geçen kara yolunda zaman zaman buzlanmalar meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, bu güzergahta seyir halinde olacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer ayrıca araçlarda mutlaka zincir ve çekme halatı bulundurulması gerektiğini belirtti ve sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

