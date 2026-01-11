Antalya'da kuvvetli rüzgar çatılara ve tabelalara zarar verdi

Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaştı, denizde dev dalgalar oluştu ve sahil kesimlerinde yürümek güçleşti.

Meteorolojik şartlar ve görüş mesafesi

Sabah erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü. Hava sıcaklığı 18 derece civarında ölçülürken, rüzgar saatte ortalama 35 kilometre hızla esti ve zaman zaman 50 kilometreyi buldu.

Denizde falezlere vuran dev dalgalar

Şiddetli rüzgarla oluşan kuvvetli dalgalar yaklaşık 30 metrelik falezleri dövdü. Dalgaların falezlerle buluşması sırasında bazı dalgalar 20 metre yüksekliğe ulaşarak görsel bir şölen oluşturdu. Yat Limanı'nda mendirekte fotoğraf çekilmek isterken bir vatandaş dalganın vurmasıyla ıslandı. Konyaaltı Sahili'nde ise bazı vatandaşlar ve turistler fırtınaya rağmen sahilde fotoğraf çekip dalgaların sahile vurmasını izledi; kimi vatandaşlar ıslanma tehlikesi yaşadı.

Hasar ve müdahale

Gazi Bulvarı'nda bir iş yerinin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak yola uçtu ve bu sırada elektrik telleri koptu. Ekipler arızanın giderilmesi için bölgeye intikal ederek onarım çalışması başlattı. Termessos Bulvarı üzerinde bir iş yerine ait reklam tabelası ise park halindeki 34 VGK 35 plakalı aracın üzerine devrildi. Devrilen tabela araçta maddi hasara yol açarken, itfaiye ve polis ekipleri tabelayı kaldırıp otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

