Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

Soğucak-Kuyualan arasında 12 aracın karıştığı kazada acil ekipler sevk edildi

Balıkesir'de İzmir-İstanbul otoyolunun İstanbul istikameti Soğucak-Kuyualan arasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 araç karıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine Balıkesir ve Savaştepe'den itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla Savaştepe Grup Amirliği ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı bildirildi.

Kaza yapan araçların plakaları: 34 CLM 508 (Fiat Transit), 34 FEK 898, 59 AGJ 682, 34 GDZ 892, 34 TM 7617 (BMW), 10 TC 505 (Audi), 34 GPH 649, 34 SB 4132 (Fiat), 45 UM 500 (Volva), 34 EEY 475, 34 DZR 762, 35 CEG 356.

Olay yerinde yapılan tespitlere göre, kazada hayatını kaybeden vatandaşın A.D. olduğu açıklandı. Yaralılardan E.U. ağır yaralı; E.D., A.U., R.K., Ü.D., C.Ü., İ.A. orta yaralı; S.A., H.A., Y.U. ise hafif yaralı olarak kaydedildi. Yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

