Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

Balıkesir'de İzmir-İstanbul otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde müdahale etti; tahkikat sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:53
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:53
Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

Soğucak-Kuyualan arasında 12 aracın karıştığı kazada acil ekipler sevk edildi

Balıkesir'de İzmir-İstanbul otoyolunun İstanbul istikameti Soğucak-Kuyualan arasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 araç karıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine Balıkesir ve Savaştepe'den itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ile çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla Savaştepe Grup Amirliği ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı bildirildi.

Kaza yapan araçların plakaları: 34 CLM 508 (Fiat Transit), 34 FEK 898, 59 AGJ 682, 34 GDZ 892, 34 TM 7617 (BMW), 10 TC 505 (Audi), 34 GPH 649, 34 SB 4132 (Fiat), 45 UM 500 (Volva), 34 EEY 475, 34 DZR 762, 35 CEG 356.

Olay yerinde yapılan tespitlere göre, kazada hayatını kaybeden vatandaşın A.D. olduğu açıklandı. Yaralılardan E.U. ağır yaralı; E.D., A.U., R.K., Ü.D., C.Ü., İ.A. orta yaralı; S.A., H.A., Y.U. ise hafif yaralı olarak kaydedildi. Yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Balıkesir'de otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü 10 yaralı

Balıkesir'de otoyolda zincirleme trafik kazası: 1 ölü 10 yaralı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Derince'de kamyonun çarptığı 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
2
Yüksekova'da 30 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Gözaltında
3
Adana'da kaçak sigara tartışması: Kargo şube müdürü öldürüldü, şüpheli tutuklandı
4
Fatih'te Sağanakta İstinat Duvarı Çöktü — İtfaiye Otobüsle Zorlandı
5
Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı
6
Kayseri'de Tartışma: Kadın Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
7
Ankara Kızılcahamam'da Kar Çam Ağacını Devirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları