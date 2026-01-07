Kocaeli’de Forklift Kazası: 28 Yaşındaki İşçi Atabey Esen Toprağa Verildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde forkliftin altında kalan 28 yaşındaki belediye işçisi Atabey Esen, düzenlenen cenaze töreninin ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:38
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:40
Kocaeli’de Forklift Kazası: 28 Yaşındaki İşçi Atabey Esen Toprağa Verildi

Kocaeli’de Forklift Kazası: 28 Yaşındaki İşçi Atabey Esen Toprağa Verildi

Kaza ve müdahale

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, dün yol çalışması yapıldığı sırada Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Atabey Esen (28), kayan forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Esen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze töreni

Cenaze, Kayacık Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de düzenlendi. Törene, Esen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Esen’in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BELEDİYE İŞÇİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

BELEDİYE İŞÇİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

BELEDİYE İŞÇİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Yediemin Otoparkında 6 Tır Yandı: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Batman'da Jandarma Operasyonunda 23 Şahıs Tutuklandı
3
Arnavutköy’de Boş Binanın Çatısı Alevlere Teslim Oldu
4
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
5
Arnavutköy'de Boş Binanın Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahalesi
6
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi
7
Kazdağları'nda kayıp 3 kişi sağ salim bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları