Kocaeli’de Forklift Kazası: 28 Yaşındaki İşçi Atabey Esen Toprağa Verildi
Kaza ve müdahale
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, dün yol çalışması yapıldığı sırada Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Atabey Esen (28), kayan forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Esen’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze töreni
Cenaze, Kayacık Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de düzenlendi. Törene, Esen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Esen’in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Karamürsel Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
