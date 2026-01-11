Kayseri'de Tartışma: Kadın Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Melikgazi, Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüdüğü sırada, Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın teras katında, F.Z. banyoda S.C.'yi bıçakladı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.C.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

F.Z. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ölen gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve güvenlik birimleri olayın tüm yönlerini araştırıyor.

