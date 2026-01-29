Antalya'da lüks otomobil refüjdeki su kanalına düştü: 3 yaralı

Kaza Detayları

Antalya'nın Kepez ilçesinde, saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil refüjdeki çukura düştü.

Sürücü Baran E.'nin kullandığı, plakası 07 CCJ 959 olan BMW marka otomobil, Kepez'den şehir merkezi istikametine seyrederken aniden bastıran yağış sırasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, refüj içinde bulunan su tahliye kanalının bulunduğu çukura düştü.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Kazada 3 kişi yaralandı. Araç ters dönerken çevredeki sürücüler ilk müdahaleyi yaptı ve ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı ve vatandaşların yardımıyla bu iki yaralı kısa sürede çıkarıldı.

Sürücü Baran E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İsimleri henüz açıklanmayan iki kadın yaralı için takviye sağlık ekibi istendi.

Vatandaşların Yardımı

Refüj üzerindeki çimlere yatırılan iki kadın yaralının yağmurdan etkilenmemesi için çevredeki vatandaşlar seferber oldu; yaralılar şemsiyelerle korundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

