Antalya'da lüks otomobil refüjdeki su kanalına düştü: 3 yaralı

Antalya Kepez'de yağmur nedeniyle kayan lüks BMW refüje çarparak su tahliye kanalına düştü; 3 kişi yaralandı, vatandaşlar yaralıları şemsiyeyle korudu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:24
Antalya'da lüks otomobil refüjdeki su kanalına düştü: 3 yaralı

Antalya'da lüks otomobil refüjdeki su kanalına düştü: 3 yaralı

Kaza Detayları

Antalya'nın Kepez ilçesinde, saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil refüjdeki çukura düştü.

Sürücü Baran E.'nin kullandığı, plakası 07 CCJ 959 olan BMW marka otomobil, Kepez'den şehir merkezi istikametine seyrederken aniden bastıran yağış sırasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, refüj içinde bulunan su tahliye kanalının bulunduğu çukura düştü.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Kazada 3 kişi yaralandı. Araç ters dönerken çevredeki sürücüler ilk müdahaleyi yaptı ve ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı ve vatandaşların yardımıyla bu iki yaralı kısa sürede çıkarıldı.

Sürücü Baran E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İsimleri henüz açıklanmayan iki kadın yaralı için takviye sağlık ekibi istendi.

Vatandaşların Yardımı

Refüj üzerindeki çimlere yatırılan iki kadın yaralının yağmurdan etkilenmemesi için çevredeki vatandaşlar seferber oldu; yaralılar şemsiyelerle korundu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

ANTALYA’DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ...

ANTALYA’DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ORTA REFÜJDE BULUNAN SU TAHLİYE KANALININ BULUNDUĞU ÇUKURA DÜŞTÜ. ARAÇTAN ÇIKARTILAN YARALILARIN ISLANMAMASI İÇİN VATANDAŞLAR ŞEMSİYELERLE SİPER OLDU.

ANTALYA’DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da lüks otomobil refüjdeki su kanalına düştü: 3 yaralı
2
Beyoğlu'da 5 Katlı Otelde Yangın: Çok Sayıda İtfaiye Sevk Edildi
3
İsrail'den Al-Maghazi'ye İHA Saldırısı: 2 Sivil Hayatını Kaybetti
4
Düzce'de Sahte Kimlikle Arazi Dolandırıcılığı: 4 Kişi Tutuklandı
5
Murat Sancak Ev Hapsiyle Tahliye Edildi: Bahis ve Şike Soruşturması
6
Düzce'de Strafor Fabrika Yangını: D-100 Kapandı, Rüzgar Müdahaleyi Zorlaştırıyor
7
Düzce'de Strafor Fabrikası Alevlere Teslim Oldu — D-100 Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları