Beylikdüzü'nde Şiddetli Rüzgar 15 Katlı Binanın Dış Cephesini Söktü, Park Halindeki Araca Düştü

Olayın Detayları

Beylikdüzü'nde etkili olan şiddetli rüzgar, bir sitenin 15 katlı binasının dış cephesinde bulunan kaplama parçalarını yerinden söktü ve kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi Bestekar Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kopan parçalar, belediye ekiplerince kaldırılarak temizlendi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayın nedeni olarak rüzgarın kuvvetli esişi gösterilirken, yetkililer bölgedeki benzer risklere karşı uyarıda bulundu.

Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgar dış cepheyi yerinden söktü