Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını: D-100 Karayolu Trafiğe Kapandı

Düzce Doğanlı mevkisinde, D-100 karayolu kenarında bulunan ve strafor üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.

Olay ve müdahale

Alevler kısa sürede fabrikanın tamamını ve etrafındaki strafor malzemelerini sardı. Rüzgarın etkisini artırması sonucu yangının kontrol altına alınması zorlaştı. Bölgeye, Düzce merkez ve ilçelerden itfaiye ekipleri takviye olarak yönlendirildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Trafik ve güvenlik önlemleri

Yangın nedeniyle D-100 karayolu her iki istikamete trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım sadece yangın söndürme araçları ve güvenlik güçlerinin geçişine izin verilecek şekilde kontrol altına alındı.

