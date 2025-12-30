DOLAR
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'

Balıkesir Erdek’te Kapıdağ Yarımadası’nda kaybolan Elif Kumal için üçüncü günde de süren aramalarda henüz iz bulunamadı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:45
Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Kapıdağ Yarımadasında kamp yaparken kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde yoğun şekilde devam ediyor.

Çalışmalara jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin yanı sıra dalgıç ekipleri de botlarla gölette katılıyor. Bölgede hem karadan hem de sudan titiz taramalar sürdürülüyor, ancak şu ana kadar genç kadına ait herhangi bir iz bulunamadığı bildirildi.

Ağabeyinin Açıklamaları

İbrahim Kumal, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Olayla ilgili şu anda tam anlamıyla bilinen bir şey yok. Şu anda varsayımlar üzerine hareket ediliyor. Zaten olay Cumartesi akşamı olmuş. Pazar günü saat 10, 11 gibi bizim haberimiz oldu. Emniyet güçlerine de o saatlerde, 11-12 civarında haber verilmiş. Arada kayıp zamanlar var. Gidilebilecek, hatta gidilemeyecek bütün noktaları gerek emniyet güçleri gerek off-road’cu arkadaşlar, köydeki ve civar köylerdeki abilerimiz ellerinden geldiği kadar kontrol ettiler, baktılar ama en ufak bir iz yok. Anlam veremiyoruz. Bir kaza durumu olsa ya da bir yere takılsa gidebileceği yollar belli, ’çıkar’ diye düşünüyoruz. Bu zamana kadar bulunurdu. Olayla ilgili incelemeler zaten sürüyor. Gerek devlet güçlerimiz gerek biz elimizden geldiği kadar civardan bilgi toplamaya çalışıyoruz ama şu an için net bir bilgimiz yok. Aramalara devam ediyoruz" dedi.

İbrahim Kumal sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Erkek arkadaşıyla görüşüyorlarmış, benim de sonradan haberim oldu. Hatta daha önce problemleri varmış. Bana yansıtılmamış, ben de yeni öğrendim. Bu bölgede yaşamıyorum, işim gereği Konya’da ikamet ediyorum. Öyleymiş yani. Onlar zaten kamp yapıyorlarmış. Kardeşimi de davet etmişti, o da gelmiş. Zaten ara ara geliyorlardı; 1-2 saatlik ateş yakma, sohbet etme gibi. Buralar insanların kamp yapmak için geldiği, sosyal bir alan. Bildiğimiz kadarıyla olay da bu şekilde gelişiyor. Sonrasında aralarında tartışma çıkıyor, kardeşim kızıyor, arabaya binip gidiyor ve ondan sonra bir daha haber alınamıyor. Tahmin edilen süreç bu. Bütün arama çalışmaları Kapıdağ Yarımadası’nda yürütülüyor. Bildiklerim bu kadar."

Kaymakamın Değerlendirmesi

Erdek Kaymakamı Hasan Göç ise, "Kayıp kızımızı sağ salim buluruz temennisiyle konuşmama başlamak istiyorum. Çok üzücü, elim bir olay yaşadık. Bunu üç gündür fedakârca takip eden kamu kurumu personelimiz, jandarmamız ve sivil toplum kuruluşlarımızın burada yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları belli bir noktaya geldi. Ancak henüz sevindirici bir haber alamadık. 150’si jandarmamız olmak üzere, bunun bir bölümü su altı kurtarma ekibi, 200’ü de diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından personel olmak üzere toplamda 350 kişiyle çalışmalarımız devam ediyor. Olabilecek bütün alternatifler değerlendirilerek, olayın meydana geldiği bölgeden dışa doğru ayrıntılı bir şekilde her yeri adım adım tarayıp tüm izleri takip ederek araştırmamızı sürdürüyoruz. Sonu nereye kadar giderse, ne kadar süre alırsa alsın devletimiz bu kızımızı bulmak ve inşallah sağ salim bularak ailesine teslim etmek niyetinde. Fedakârca çalışan tüm kamu görevlisi arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarından bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sizler de burada bize destek oluyorsunuz, bu çabamızı halkımıza iletiyorsunuz. Tekrardan, ondan iyi bir haber bekleyen kızımızın ailesine sabır diliyorum."

Yetkililer, arama çalışmalarının çok yönlü ve detaylı şekilde sürdüğünü, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

