Karadeniz Fırtınası Samsun'da: Atakum'da 3 Tekne Battı

Karadeniz’de Kuvvetli Fırtına Samsun'u Vurdu

Karadeniz’de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Samsun kıyılarında deniz koşulları olumsuzlaştı.

Atakum Körfez Yat Limanı'nda 3 tekne battı

Edinilen bilgiye göre, rüzgar hızının saatte 50 kilometreyi aştığı Samsun’da, dalga boyu yer yer 4 metreye ulaştı. Sahili döven dev dalgalar kıyı şeridinde taşların karaya savrulmasına neden olurken, liman içerisindeki tekneler de olumsuz etkilendi.

Atakum Körfez Yat Limanı’nda şu ana kadar 3 teknenin battığı öğrenildi. Ekiplerin, başka batan ya da hasar gören tekne olup olmadığına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Başka teknelerin de zarar görmüş olabileceği bildirildi.

