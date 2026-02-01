Samsun'da Uyuşturucudan Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Narkotik ekipleri F.M.B.'yi yakaladı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda operasyon düzenledi.
Operasyon sonucu, uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M.B. (23) yakalandı.
Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
