Samsun'da Uyuşturucudan Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Samsun'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti nedeniyle 7 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M.B.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:47
Narkotik ekipleri F.M.B.'yi yakaladı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu, uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M.B. (23) yakalandı.

Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

