Mardin'de Mısır Kurutma Tesisinde Yangın Söndürüldü

Kızıltepe'nin Yayıklı Mahallesi'ndeki mısır kurutma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:38
Yayıklı Mahallesi'nde çıkan yangına ekipler müdahale etti

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yayıklı Mahallesinde bulunan bir mısır kurutma tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında tesiste maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce inceleme başlatıldı.

