Gaziantep'te İşçi Servisi Refüje Çıktı: Ölümden Saniyelerle Kurtulan Yaya Kamerada

Gaziantep'te kontrolden çıkan işçi servisi refüje çıktı; refüjden karşıya geçen yayayı kurtuluş anı ve kaza görüntüleri kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:20
Gaziantep'te İşçi Servisi Refüje Çıktı: Ölümden Saniyelerle Kurtulan Yaya Kamerada

Gaziantep'te işçi servisi refüje çıktı: Kurtuluş anı kamerada

Gaziantep’te direksiyon hakimiyeti kaybolan bir işçi servisi, kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kaza anı ve yayanın ölümden saniyelerle kurtuluşu güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anı

Kaza, 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen işçi servisi seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çıktı. Olay anına ait görüntülerde, servisin kontrolden çıktıktan sonra refüje çıkış anları net şekilde görülüyor.

Görüntülerdeki panik ve kurtuluş

Görüntülerde ayrıca refüjden karşıya geçmeye çalışan bir yayanın ölümden saniyelerle kurtuluşu ve sonrasında yaşanan panik anları yer alıyor. Kamera kayıtları, kaza ve sonrasındaki telaşlı anları ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Olayın nedeni ve sorumlulukla ilgili detayların yetkililer tarafından yapılacak incelemeler sonucunda netleşeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

