Muğla Menteşe’de Sağanak: Orhaniye Mahallesi’nde Su Baskını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde akşam başlayan sağanak, Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi başta olmak üzere sokaklarda su birikintilerine yol açtı; belediye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:38
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:44
Muğla Menteşe’de Sağanak: Orhaniye Mahallesi’nde Su Baskını

Muğla Menteşe’de Sağanak: Orhaniye Mahallesi’nde Su Baskını

Akşam saatlerinde etkili yağış hayatı olumsuz etkiledi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana gelen su baskını sonrası birçok sürücü trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanmaması için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

Sabah saatlerinde yapılan uyarıların ardından teyakkuzda olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi ekipleri, su baskınının görüldüğü bölgelerde çalışma başlattı.

Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, BAZI SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU...

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, BAZI SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU, SÜRÜCÜLER ZAMAN ZAMAN ZOR ANLAR YAŞADI.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, BAZI SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
2
Adana'da Parkta Kuş Yuvayı Parçalayan 4 Çocuk Kamerada
3
Muratlı'da Kamyon Kontrolden Çıkarak Devrildi
4
Adana’da 4 genç Dinazor Park’ta kuş yuvasını yıktı
5
Muratlı'da Ağaç Kahvehanenin Çatısına Devrildi
6
Kayseri'de İkameti Kurşunlayan Şüpheli Y.K. Yakalandı
7
Tekirdağ'da Otobüs Terminalinde Kaçak Alkol Operasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları