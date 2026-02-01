Muğla Menteşe’de Sağanak: Orhaniye Mahallesi’nde Su Baskını

Akşam saatlerinde etkili yağış hayatı olumsuz etkiledi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana gelen su baskını sonrası birçok sürücü trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, zemin katlardaki ev ve iş yerlerinde su baskını yaşanmaması için kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

Sabah saatlerinde yapılan uyarıların ardından teyakkuzda olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi ekipleri, su baskınının görüldüğü bölgelerde çalışma başlattı.

Yetkililer, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

