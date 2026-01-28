Antalya'da Park Halindeki Panelvanda 55 Yaşındaki Kişi Ölü Bulundu

Antalya Yenigöl Mahallesi'nde park halindeki 07 AVG 767 plakalı panelvanda 55 yaşındaki Kenan Yıldırım sürücü koltuğunda ölü bulundu; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 22:22
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 22:27
Olayın Detayları

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi üzerinde, havaalanı istikametinde meydana geldi.

Vatandaşların, saat 16.00 civarından itibaren aynı noktada park halinde olan 07 AVG 767 plakalı panelvan hakkında şüphelenmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aracın sürücü koltuğunda hareketsiz halde bulunan 55 yaşındaki Kenan Yıldırım'ı buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve Otopsi

Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi. Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

