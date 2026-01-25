Bursa Mudanya'da Kuyu Temizliğinde Metan Gazı Faciası: 17 Yaşındaki Efe ve Babası Etkilendi

Bursa Mudanya'da kuyu temizliğinde tehlike: Baba ve oğlu metan gazından etkilendi

Kumyaka Mahallesi'nde zeytinlikteki su kuyusunda yaşanan olayda ekipler seferber oldu

Kumyaka Mahallesi'nde zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek için kuyuya giren baba, iddiaya göre metan gazı nedeniyle fenalaştı. Babasına yardım etmek isteyen 17 yaşındaki Efe de gazdan etkilenerek fenalaşıp kuyuya düştü.

Durumu fark eden bağ evindeki aile bireyleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı Mudanya Nokta Ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle baba kuyudan çıkarılarak kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan genç için ise olay yerinde sağlık ekipleri ve UMKE tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürme çalışması gerçekleştirildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Efe, daha sonra Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili bölgede ekiplerin incelemeleri sürüyor.

