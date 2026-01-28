Bolu’da Uygulama Okulu İnşaatında İşçiler Çatıya Çıktı: 12-13 Milyon Lira Alacak İddiası

Bolu'da İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli inşaatında 8 işçi, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle çatıya çıktı; toplam 12-13 milyon lira alacak iddiası var.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 23:13
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 23:23
Bolu’da yaklaşık 1.5 yıldır süren İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli inşaatında çalışan 8 işçi, iddialara göre 3 aydır maaşlarını alamadıkları için inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı. Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olayın detayları

İddialara göre şantiyede toplamda yaklaşık 50 işçi çalışıyor ve bu işçiler uzun süredir ücretlerini alamadıklarını belirtiyor. Vatandaşların ihbari üzerine gelen ekipler, işçilerin çatıdan indirilmesi için uzun süre ikna çalışması yürüttü ancak ilk etapta başarılı olunamadı.

Bölgeye gelen emniyet mensuplarının Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile iletişime geçmesi sonucu, işçiler için ertesi gün bir görüşme kararlaştırıldı. Bu anlaşmanın ardından işçiler çatıdan indiği bildirildi. İşçilerin toplam alacaklarının 12-13 milyon lira civarında olduğu öne sürüldü.

İşçilerin iddiaları ve tepkileri

Nezir Özdemir yaptığı açıklamada yaşanan süreci anlatırken şunları söyledi: "Geçen sene 8 Mart’tan beri ben burada çalışıyorum. Yaklaşık bir yıldır burada, onuncu aya kadar hakkımızı bir şekilde aldık. Kavga gürültü derken alıyorduk. 10. aydan sonra bir şekilde para alamadık. Adamı aradığımız zaman, ’Bizim paramızı niye vermiyorsunuz, bizim maaşlarımızı niye ödemiyorsunuz?’ diye sorduğumuzda, yarın, öbür gün deyip sürekli bizi böyle oyalıyor. Burada aslında 70-80 kişi çalışıyorduk. Bana ödeme yapacak diye geçen pazartesi günü Siirt’ten buraya gelmişim. Pazartesi günü kendisiyle burada görüştüm, hakkımı istedim, bana saldırdı. Arkadaşlar da şahittir, bana saldırdı. Ondan sonra bindi gitti, ’Yarın paranı vereceğim’ dedi yine. Gitti, gelmedi. Arıyoruz, cevap vermiyor."

Özdemir ayrıca müteahhitin kendilerini tehdit ettiğini iddia ederek şöyle devam etti: "Tehdit ediyor bizi. ’Çatıya çıkmakla para mı alabileceğinizi benden sanıyorsunuz?’ diyor. Biz aynı mağduriyetteyiz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz sadece. Mesela benim 2 milyon 274 bin lira alacağım var. Arkadaşlarımın 3 milyon 500 bin, 1 milyon alacağı olan var. Toplam 12-13 milyon gibi bir şey var, sadece işçilerin. Bunun dışında yazılan çekleri de var. Bunu da biliyoruz."

Özdemir, ayrıca bölgedeki mağduriyetin geniş olduğunu belirterek, "Bolu’nun neredeyse yarısı buranın mağduru. Savcılığa şikayette bulunmadık, bugüne kadar bizi oyaladığı için, kendisine güvendiğimiz için. Mecbur böyle bir eyleme başvurmak zorunda kaldık sesimizi duyurabilmek için. Hakkımızı almazsak tabii ki şikayetçi olacağız. Bir tek vali babamıza güveniyoruz. Emniyet müdürümüz bize bir söz verdi. Kendisine durumumuzu ileteceğiz. İnşallah çözerler işimizi. Bizim çoluk çocuğumuz var. Himayemizde çalışan 50-60 tane insan var. Hepsi şu an bizden para bekliyor. Biz işimizi bitirmişiz, paramızı bekliyoruz," dedi.

Yetkililerin müdahalesi

Olay yerine gelen ekiplerin uzun ikna çabasının ardından, yönetici ve emniyet yetkililerinin araya girmesiyle işçiler çatıdan indirildi ve ertesi gün için görüşme kararı alındı. Sürecin takip edildiği ve işçilerin alacak iddialarının araştırılacağı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

