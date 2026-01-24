Antalya'da Parkta Ölü Bulunan 68 Yaşındaki Burhan Çetinkaya

Olay Yeri ve İlk Müdahale

Olay, saat 13.45 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 37 Sokak üzerindeki Büklü Dere Parkı'nda meydana geldi.

Parkın girişinde yerde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemesinde hayatını kaybeden kişinin Burhan Çetinkaya (68) olduğu tespit edildi.

İnceleme ve Otopsi İşlemleri

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri adrese intikal etti. Savcı ve ekiplerinin çalışmasının ardından Çetinkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çetinkaya'nın eşinden ayrı yaşadığı ve evinin parka yakın bir noktada bulunduğu öğrenildi.

ANTALYA’DA YAŞLI ADAM, EVİNE YAKIN NOKTADAKİ PARKTA ÖLÜ BULUNDU.