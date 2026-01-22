Antalya'da 'Polis ve Savcı' Dolandırıcılığı: 16 Milyonluk Vurgun, 12 Tutuklu

Antalya'da 'Polis ve Savcı' Dolandırıcılığı: 16 Milyonluk Vurgun

Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak toplam 16 milyon lira değerinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerden 12 kişi yakalanarak tutuklandı.

Operasyonun başlangıcı ve soruşturma

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlar H.A.D. ve eşi N.D. tarafından yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlattı. Müştekilerin ifadelerine göre şüpheliler, baskı ve yönlendirmelerle çifte ait nakit para, çekilen kredi bedeli, araç satışından elde edilen gelir ve iki dairenin satış bedeli dâhil olmak üzere toplam 16 milyon liranın bir kısmını elden, bir kısmını ise çeşitli hesaplara transfer ettirdi.

Şüpheliler, yakalamalar ve el koyma

Yapılan çalışmada suçun farklı görev dağılımı ile "atıcı", "eldenci" ve "hesapçı" olarak görev yapan toplam 14 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi; bu kişilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu ve çok sayıda SIM kart ele geçirildi. Şüphelilerin hesaplarına gönderilen paralardan 821 bin 560 liraya bloke konuldu.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çalışmalarının ve delil incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

