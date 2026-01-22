Antalya'da 'Polis ve Savcı' Dolandırıcılığı: 16 Milyonluk Vurgun, 12 Tutuklu

Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak 16 milyon lira dolandıran çeteden 12 kişi tutuklandı; 821 bin 560 lira bloke edildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:54
Antalya'da 'Polis ve Savcı' Dolandırıcılığı: 16 Milyonluk Vurgun, 12 Tutuklu

Antalya'da 'Polis ve Savcı' Dolandırıcılığı: 16 Milyonluk Vurgun

Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak toplam 16 milyon lira değerinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerden 12 kişi yakalanarak tutuklandı.

Operasyonun başlangıcı ve soruşturma

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlar H.A.D. ve eşi N.D. tarafından yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlattı. Müştekilerin ifadelerine göre şüpheliler, baskı ve yönlendirmelerle çifte ait nakit para, çekilen kredi bedeli, araç satışından elde edilen gelir ve iki dairenin satış bedeli dâhil olmak üzere toplam 16 milyon liranın bir kısmını elden, bir kısmını ise çeşitli hesaplara transfer ettirdi.

Şüpheliler, yakalamalar ve el koyma

Yapılan çalışmada suçun farklı görev dağılımı ile "atıcı", "eldenci" ve "hesapçı" olarak görev yapan toplam 14 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi; bu kişilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 cep telefonu ve çok sayıda SIM kart ele geçirildi. Şüphelilerin hesaplarına gönderilen paralardan 821 bin 560 liraya bloke konuldu.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çalışmalarının ve delil incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

KENDİSİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITAN DOLANDIRICILIK ÇETESİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Tır Dorsesinde 25 Kaçak Göçmen Yakalandı — Şoför E.A. Tutuklandı
2
Iğdır'da Telefon Mağazasına Gece Hırsızlığı: 2 Şüpheli Çok Sayıda Telefon Çaldı
3
Diyarbakır Çınar'da 2 Çocuk Annesi Nimet Kılıç Kayıp
4
Sadettin Saran Davasında Ara Karar: Dosya Bilirkişiye Gönderildi
5
Kahramanmaraş'ta bonzai operasyonu: 401,45 gram ele geçirildi — 1 tutuklama
6
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Tır Lastiği Patladı: Yaralı Yok
7
Fatih Karagümrük'te Binada Yangın Paniği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları